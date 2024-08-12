Близько полудня у понеділок, 12 серпня, російські війська відкрили по місту Українськ Донецької області артилерійський вогонь — пошкоджено дві п'ятиповерхівки. Внаслідок обстрілу міста дві людини загинули й одна дістала поранення.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Посадовець нагадав, що від Українська до фронту — менш як 10 кілометрів.

“Місто в зоні ураження різної зброї. Залишатися там — небезпечно! Евакуюйтесь своєчасно!” — наголосив Філашкін.

До слова, з 5 серпня триває примусова евакуація населення з 28 небезпечних населених пунктів Донецької області, в рамках якої залишилося вивезти 3 723 дитини.

Для отримання допомогу можна зателефонувати на гарячі лінії евакуаційних екіпажів: Авдіївський – 066-56-19-102; Бахмутський – 066-56-15-102; Великоновосілківський – 066-56-11-102; Лиманський – 066-56-16-102; Мар’їнський – 066-56-10-102.

Нагадаємо, вранці у неділю, 11 серпня, російські війська обстріляли Краматорськ Донецької області. Різного ступеня поранень зазнали четверо людей.