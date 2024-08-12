Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Посадовець нагадав, що від Українська до фронту — менш як 10 кілометрів.
“Місто в зоні ураження різної зброї. Залишатися там — небезпечно! Евакуюйтесь своєчасно!” — наголосив Філашкін.
До слова, з 5 серпня триває примусова евакуація населення з 28 небезпечних населених пунктів Донецької області, в рамках якої залишилося вивезти 3 723 дитини.
Для отримання допомогу можна зателефонувати на гарячі лінії евакуаційних екіпажів: Авдіївський – 066-56-19-102; Бахмутський – 066-56-15-102; Великоновосілківський – 066-56-11-102; Лиманський – 066-56-16-102; Мар’їнський – 066-56-10-102.
Нагадаємо, вранці у неділю, 11 серпня, російські війська обстріляли Краматорськ Донецької області. Різного ступеня поранень зазнали четверо людей.
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