Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

“Російські покидьки вдарили по Миколаєву. Є влучання по приватному підприємству. Працюємо”, — написав Сєнкевич.

Раніше Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу пусків балістичних ракет із території тимчасово окупованого Криму.