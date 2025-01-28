Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.
“Російські покидьки вдарили по Миколаєву. Є влучання по приватному підприємству. Працюємо”, — написав Сєнкевич.
Раніше Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу пусків балістичних ракет із території тимчасово окупованого Криму.
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