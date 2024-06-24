Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Зазначається, що окупанти випустили по Покровську дві ракети “Іскандер-М”. У місті росіяни зруйнували приватний будинок і пошкодили ще 16.

Станом на 14:25 відомо про чотирьох загиблих і 34 поранених, серед них — двоє дітей 12 і 13 років. Вони в середньому і тяжкому стані.