Війська РФ завдали авіаудару двома КАБами по селу Нижче Солоне.

Про це повідомили в Харківській ОВА.

За цією інформацією, окупанти завдали авіаудару двома КАБами по селу Нижче Солоне Ізюмського району на Харківщині, поранено літнього чоловіка, виникла пожежа.

“Внаслідок влучань пошкоджено та відбулося загоряння трьох приватних житлових будинків. Уламкове поранення отримав 87-річний чоловік. Госпіталізований до лікарні”, — йдеться в дописі.