Про це повідомили в Харківській ОВА.
За цією інформацією, окупанти завдали авіаудару двома КАБами по селу Нижче Солоне Ізюмського району на Харківщині, поранено літнього чоловіка, виникла пожежа.
“Внаслідок влучань пошкоджено та відбулося загоряння трьох приватних житлових будинків. Уламкове поранення отримав 87-річний чоловік. Госпіталізований до лікарні”, — йдеться в дописі.
- Окупанти вдень атакували з БпЛА Херсон: четверо людей отримали поранення
- На Херсонщині через ворожі обстріли загинули дві людини, ще шестеро дістали поранення
- Росіяни обстріляли Малу Токмачку на Запоріжжі: двоє чоловіків загинули