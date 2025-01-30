Про це повідомили у Краматорській міській раді.

Унаслідок обстрілу постраждала переважно історична забудова міста.

Станом на 14:00, кількість постраждалих становить 13 осіб, серед яких двоє дітей. Усім потерпілим надається необхідна медична допомога.

Комунальні служби вже працюють на місці удару, забезпечуючи проїзд на постраждалих вулицях.

Також представники управляючих компаній розпочали роботи з перекриття вікон на першому поверсі будинків. Спеціалісти управління цивільного захисту проводять оцінку пошкоджень та надають консультації з ремонту.