Ввечері 22 вересня російські окупанти атакували Запоріжжя та поранили 13 людей.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

“13 людей отримали поранення внаслідок російських атак по Запоріжжю: 7 жінок, 5 чоловіків та 15-річний хлопець”, — зазначив Федоров.

Він зазначив, що упродовж доби окупанти нанесли 363 удари по 12 населених пунктах Запорізької області.

Основні удари були спрямовані на такі населені пункти:

9 авіаударів по Запоріжжю, Комишувасі, Зарічному, Кам’янському та П’ятихатках.

209 безпілотників атакували Гуляйполе, Новоданилівку, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Левадне та Малинівку.

4 обстріли з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) накрили Гуляйполе, Новоандріївку, Новодарівку та Роботине.

146 артилерійських обстрілів завдано по території Гуляйполя, Новоданилівки, Новоандріївки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Левадного.

Внаслідок атак було отримано 95 повідомлень про руйнування житлових будинків та об’єктів інфраструктури.