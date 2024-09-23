Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
“13 людей отримали поранення внаслідок російських атак по Запоріжжю: 7 жінок, 5 чоловіків та 15-річний хлопець”, — зазначив Федоров.
Він зазначив, що упродовж доби окупанти нанесли 363 удари по 12 населених пунктах Запорізької області.
Основні удари були спрямовані на такі населені пункти:
- 9 авіаударів по Запоріжжю, Комишувасі, Зарічному, Кам’янському та П’ятихатках.
- 209 безпілотників атакували Гуляйполе, Новоданилівку, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Левадне та Малинівку.
- 4 обстріли з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) накрили Гуляйполе, Новоандріївку, Новодарівку та Роботине.
- 146 артилерійських обстрілів завдано по території Гуляйполя, Новоданилівки, Новоандріївки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Левадного.
Внаслідок атак було отримано 95 повідомлень про руйнування житлових будинків та об’єктів інфраструктури.