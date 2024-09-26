У ніч проти 26 вересня російські війська атакували Запоріжжя. Унаслідок обстрілу поранені восьмеро людей.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

За його словами, росіяни поцілили по житлових будинках та території одного з промислових підприємств. Унаслідок атаки пошкоджені приватні будинки.

Поранень зазнали чотири жінки, двоє чоловіків та 14-річний хлопчик.

Надзвичайники та комунальники працюють на місцях влучань.

Іван Федоров додав, що двох поранених під час нічного ворожого обстрілу шпиталізували — чоловік у тяжкому стані, жінка в стані середньої тяжкості.

Загальна кількість постраждалих зросла до 8 людей.