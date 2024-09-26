Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
За його словами, росіяни поцілили по житлових будинках та території одного з промислових підприємств. Унаслідок атаки пошкоджені приватні будинки.
Поранень зазнали чотири жінки, двоє чоловіків та 14-річний хлопчик.
Надзвичайники та комунальники працюють на місцях влучань.
Іван Федоров додав, що двох поранених під час нічного ворожого обстрілу шпиталізували — чоловік у тяжкому стані, жінка в стані середньої тяжкості.
Загальна кількість постраждалих зросла до 8 людей.