Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.
Сєнкевич о 17:17 написав, що у Миколаєві чутно вибух, а згодом повідомив про приліт по житловому району.
Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що виїхали швидкі.
О 17:46 стало відомо про постраждалих та загиблого цивільного. Пізніше Олександр Сєнкевич написав, що кількість загиблих зросла до трьох, у тому числі померла дитина.
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