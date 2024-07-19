Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Сєнкевич о 17:17 написав, що у Миколаєві чутно вибух, а згодом повідомив про приліт по житловому району.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що виїхали швидкі.

О 17:46 стало відомо про постраждалих та загиблого цивільного. Пізніше Олександр Сєнкевич написав, що кількість загиблих зросла до трьох, у тому числі померла дитина.