Уранці російські війська атакували Кривий Ріг у Дніпропетровській області ударними дронами Shahed. Кілька ворожих безпілотників поцілили в житлову п’ятиповерхівку.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його даними, в одному з під’їздів будинку зруйнована сходова клітка. Із пошкодженої частини будинку врятували шістьох людей.

Згодом він повідомив, що через російську атаку постраждала 82-річна жінка. Її шпиталізували. Пожежу, яка виникла через пошкодження газопроводу, загасили, а аварійна бригада ліквідувала витік газу.

За даними ОВА, упродовж минулої доби російські війська обстрілювали Нікопольський район, зокрема сам райцентр, а також Марганецьку та Покровську громади. Унаслідок атаки пошкоджені 3 приватні будинки, газогін і лінія електропередач.

Уже вранці 10 жовтня ворог також обстріляв Синельниківський район та поцілив у агрофірму. Там сталася пожежа — вогонь знищив дерев’яний склад. Пошкоджені також вантажні автівки та легковик, господарська техніка. Поранень зазнав 45-річний чоловік.