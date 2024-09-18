Про це повідомили у Сумській ОВА.
За попередніми даними, постраждалих серед населення немає. Наразі тривають роботи з ліквідації наслідків удару.
У зв’язку з атаками енергосистема Сумської області працює в напруженому режимі. Мешканців просять знизити споживання електроенергії, особливо в пікові години, щоб уникнути перебоїв в енергопостачанні.
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