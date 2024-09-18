У ніч на 18 вересня російські війська здійснили авіаудар по енергетичних об'єктах міста Суми, використавши безпілотники типу "Шахед".

Про це повідомили у Сумській ОВА.

За попередніми даними, постраждалих серед населення немає. Наразі тривають роботи з ліквідації наслідків удару.

У зв’язку з атаками енергосистема Сумської області працює в напруженому режимі. Мешканців просять знизити споживання електроенергії, особливо в пікові години, щоб уникнути перебоїв в енергопостачанні.