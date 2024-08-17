У суботу, 17 серпня, російські війська здійснили атаку з реактивної системи залпового вогню "Смерч" на місто Краматорськ Донецької області. У місті пролунали п'ять вибухів, а одна з ракет влучила у двоповерховий житловий будинок.

Про це повідомив глава Донецької ОВА Вадим Філашкін у Telegram-каналі.

Він зазначив, що одна зі ракет влучила у двоповерхівку, інші — у промзону. Уламками пошкоджено газопровід.

“Наразі відомо про одну людину, яка перебуває під завалами — триває рятувальна операція. Остаточні наслідки обстрілу встановлюємо”, — йдеться у повідомленні.

Посадовець також закликав громадян покидати Донеччину через небезпеку з боку російських окупантів.

Нагадаємо, сьогодні вранці російські загарбники обстріляли Суми. В результаті ракетної атаки пошкоджено кілька житлових будинків, дитячий садок, будівлю ТРЦ та інше. Відомо про двох постраждалих, які лікуються вдома.