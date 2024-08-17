Про це повідомив глава Донецької ОВА Вадим Філашкін у Telegram-каналі.
Він зазначив, що одна зі ракет влучила у двоповерхівку, інші — у промзону. Уламками пошкоджено газопровід.
“Наразі відомо про одну людину, яка перебуває під завалами — триває рятувальна операція. Остаточні наслідки обстрілу встановлюємо”, — йдеться у повідомленні.
Посадовець також закликав громадян покидати Донеччину через небезпеку з боку російських окупантів.
Нагадаємо, сьогодні вранці російські загарбники обстріляли Суми. В результаті ракетної атаки пошкоджено кілька житлових будинків, дитячий садок, будівлю ТРЦ та інше. Відомо про двох постраждалих, які лікуються вдома.
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