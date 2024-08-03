У суботу, 3 серпня, російські війська продовжили обстрілювати Нікопольщину Дніпропетровської області. Внаслідок атак постраждали люди, є пошкодження будинків та господарських споруд.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram-каналі.

“Цілий день агресор бив по Нікопольщині – райцентру, Покровській, Марганецькій, Червоногригорівській та Мирівській громадах. Атакував дронами-камікадзе й артилерією”, – йдеться у повідомленні.

За його інформацією, постраждали жінки 65 та 75 років. Їм надали медичну допомогу. Потерпілі у задовільному стані та лікуватися будуть амбулаторно.

Також очільник ОВА зазначив, що внаслідок обстрілів у житловому секторі виникло кілька пожеж.

“Пошкоджені вісім приватних будинків, десять господарських споруд, ще одна знищена. Понівечені пару авто і стільки ж гаражів, парники, сонячні панелі, газогін, лінія електропередач. Є руйнування на двох підприємствах”, – додав Лисак.