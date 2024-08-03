Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram-каналі.
“Цілий день агресор бив по Нікопольщині – райцентру, Покровській, Марганецькій, Червоногригорівській та Мирівській громадах. Атакував дронами-камікадзе й артилерією”, – йдеться у повідомленні.
За його інформацією, постраждали жінки 65 та 75 років. Їм надали медичну допомогу. Потерпілі у задовільному стані та лікуватися будуть амбулаторно.
Також очільник ОВА зазначив, що внаслідок обстрілів у житловому секторі виникло кілька пожеж.
“Пошкоджені вісім приватних будинків, десять господарських споруд, ще одна знищена. Понівечені пару авто і стільки ж гаражів, парники, сонячні панелі, газогін, лінія електропередач. Є руйнування на двох підприємствах”, – додав Лисак.
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