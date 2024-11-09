У ніч проти 9 листопада ворожі війська вдарили по місту Нікополь Дніпропетровської області з РСЗВ “Град”. Внаслідок обстрілу дістав поранень 50-річний чоловік. Його госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Також він додав, що внаслідок російського обстрілу було пошкоджено промислове підприємство.

Водночас на Синельниківщині через ворожу атаку сталася пожежа. Пошкоджена інфраструктура. Загиблих і постраждалих немає.

Нагадаємо, у ніч на 8 листопада російська армія завдала ударів КАБами по Харкову, націлившись на житлові райони. Ворожі бомби вдарили по Салтівському та Шевченківському районах міста, спричинивши значні руйнування.