Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Також він додав, що внаслідок російського обстрілу було пошкоджено промислове підприємство.

Водночас на Синельниківщині через ворожу атаку сталася пожежа. Пошкоджена інфраструктура. Загиблих і постраждалих немає.

Нагадаємо, у ніч на 8 листопада російська армія завдала ударів КАБами по Харкову, націлившись на житлові райони. Ворожі бомби вдарили по Салтівському та Шевченківському районах міста, спричинивши значні руйнування.