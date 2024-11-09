Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Також він додав, що внаслідок російського обстрілу було пошкоджено промислове підприємство.
Водночас на Синельниківщині через ворожу атаку сталася пожежа. Пошкоджена інфраструктура. Загиблих і постраждалих немає.
Нагадаємо, у ніч на 8 листопада російська армія завдала ударів КАБами по Харкову, націлившись на житлові райони. Ворожі бомби вдарили по Салтівському та Шевченківському районах міста, спричинивши значні руйнування.
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