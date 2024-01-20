Як повідомляється, російські провокатори “Вован і Лексус” спілкувалися з бійцями Міжнародного легіону від імені Петра Порошенка, аби “завербувати їх у приватну армію” задля “революції в Україні”, а також обіцяли зарплату до 12 тис євро на місяць.

Провокація втілювалась через відео-дзвінок, в якому було використане загальнодоступне відео з мережі та підмінений голос.

Один з бійців, якого намагались завербувати, розповів, що зв’язок був поганий, а відео постійно давало збої — губи не збігалися зі словами, а жести повторювались.

Вован і Лексус, справжні імена яких Володимир Кузнєцов і Олексій Столяров, — російський дует, який зробив кар’єру, обманюючи відомих громадських і політичних діячів незручними відео- і телефонними дзвінками. Вони мають підтримку кремля, хоча і заперечують це.