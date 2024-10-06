Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ на сторінці у Facebook.
“Від цинічних обстрілів з території Російської Федерації й далі потерпають прикордонні населені пункти Сумської та Чернігівської областей. Від вогню артилерії та мінометів постраждали райони населених пунктів Олександрівка та Майське “, — йдеться у зведенні Генштабу.
Повідомляється, що окрім цього росіяни завдали шість авіаційних ударів, застосувавши сім КАБів у районах населених пунктів Андріївка, Ободи, Катеринівка, Яструбине, Павлівка.
Також повідомляється, що окупанти продовжують скидати авіабомби на Курську область, на даний час відомо про 11 авіаударів по цій території з використанням 16 керованих авіаційних бомб.
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