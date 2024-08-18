Російські загарбники відправили "студентських активістів" з фейкових навчальних закладів до Курської області під виглядом волонтерів. Переважна більшість активістів є прихильниками дій Кремля.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що кожен так званий навчальний заклад отримав план від окупаційних адміністрацій щодо набору волонтерів зі студентів, який й виконує.

“Переважна більшість «волонтерів» є учасниками кремлівських рухів типу «руху перших». На жаль, деякі з підлітків викликається за ідейними мотивами через російську пропаганду й відсутність альтернативної інформації”, – зауважує ЦНС.

У Центрі закликають продовжувати розповідати родичам та знайомим з тимчасово окупованих територій реальну ситуацію щодо війни й хто її розвʼязав.

Нагадаємо, раніше ЦНС писав про те, що на тимчасово окупованих територіях України росіяни навчають “вчителів” у школах, які стали центрами пропаганди. Зокрема, інструктори з російської групи “знаніє” звертають увагу на зміні самоідентифікації дітей та формуванні “патріотизму” до Росії.