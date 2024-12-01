Зранку 1 грудня російські війська атакували столицю України ударними безпілотниками. Сили оборони виявили та знешкодили близько десятка дронів, яка загрожували Києву.

Про це повідомив начальник Київської МВА Сергій Попко у Telegram-каналі.

“Сьогодні вночі збройні сили Росії в черговий раз атакували Київ безпілотними літальними апаратами. Сили Оборони виявили та знешкодили близько десятка ударних БпЛА, які загрожували столиці”, — йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, внаслідок ранкової атаки зафіксовано падіння уламків в Голосіївському районі міста.

“Пошкоджено шість автомобілів, в одному з житлових будинків вибуховою хвилею вибиті вікна”, — додав начальник КМВА.

За даними оперативного зведення, станом на 08:00 постраждалих немає. Водночас інформація постійно оновлюється та уточнюється.

Станом на 08:25 у Києві без тривог. Відбій попередньої повітряної тривоги оголосили о 08:03.