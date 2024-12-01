Про це повідомив начальник Київської МВА Сергій Попко у Telegram-каналі.
“Сьогодні вночі збройні сили Росії в черговий раз атакували Київ безпілотними літальними апаратами. Сили Оборони виявили та знешкодили близько десятка ударних БпЛА, які загрожували столиці”, — йдеться у повідомленні.
За попередніми даними, внаслідок ранкової атаки зафіксовано падіння уламків в Голосіївському районі міста.
“Пошкоджено шість автомобілів, в одному з житлових будинків вибуховою хвилею вибиті вікна”, — додав начальник КМВА.
За даними оперативного зведення, станом на 08:00 постраждалих немає. Водночас інформація постійно оновлюється та уточнюється.
Станом на 08:25 у Києві без тривог. Відбій попередньої повітряної тривоги оголосили о 08:03.
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