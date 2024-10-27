Про це повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус у Telegram-каналі.
Він зазначив, що цього дня ворог із використанням безпілотників кілька разів обстріляв село Новгород-Сіверської громади на Чернігівщині.
“Поранено 34-річного чоловіка, його госпіталізували в місцеву лікарню. Також згорів гараж у приватному обійсті, знищено легкову автівку”, – поінформував Чаус.
Додамо, що за даними Генштабу ЗСУ, на кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території Росії активно застосовує артилерію та авіацію по районах українських населених пунктів.
Нагадаємо, у Бериславі росіяни скинули із дрона на блокпост невідому хімічну речовину. Внаслідок атаки постраждали троє поліцейських віком 37, 38 та 47 років.
- Окупанти розстріляли цивільних у Селидовому: правоохоронці почали розслідування
- Війська РФ вночі атакували енергооб’єкти на Чернігівщині, спалахнула пожежа
- Нічна атака БпЛА на Київщині: одна людина загинула, дитина постраждала