У неділю, 30 червня, російські війська в черговий раз атакували Харків керованими авіабомбами. Цього разу ворожий КАБ влучив в цивільне підприємство.

Про це повідомив міський голова Харкова.

«Влучання КАБу майже в центрі міста. У цивільне підприємство. На місці пожежа. Є поранені. Немовля восьми місяців та пʼятеро дорослих постраждали внаслідок терористичного удару по Харкову. Горять 7 машин постраждалого підприємства», – зазначив Терехов станом на 16:52.

Він додав, що триває обстеження місця “прильоту”.

Згодом (о 17:03) Терехов оновив допис та повідомив про одного загиблого, ним виявився працівник поштового відділення.

“Вже маємо інформацію про одного загиблого, на превеликий жаль… Поранених вже 8”, – написав мер міста.

Своєю чергою начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов уточнив, що горить відділення пошти, а влучання було в автопарк.

“Розбір завалів триває. На місці влучання могло перебувати 9 людей, їх шукають”, – додав Синєгубов.