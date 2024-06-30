Про це повідомив міський голова Харкова.
«Влучання КАБу майже в центрі міста. У цивільне підприємство. На місці пожежа. Є поранені. Немовля восьми місяців та пʼятеро дорослих постраждали внаслідок терористичного удару по Харкову. Горять 7 машин постраждалого підприємства», – зазначив Терехов станом на 16:52.
Він додав, що триває обстеження місця “прильоту”.
Згодом (о 17:03) Терехов оновив допис та повідомив про одного загиблого, ним виявився працівник поштового відділення.
“Вже маємо інформацію про одного загиблого, на превеликий жаль… Поранених вже 8”, – написав мер міста.
Своєю чергою начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов уточнив, що горить відділення пошти, а влучання було в автопарк.
“Розбір завалів триває. На місці влучання могло перебувати 9 людей, їх шукають”, – додав Синєгубов.
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