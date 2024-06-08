Про це інформує голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

В одному з населених пунктів Білозерського району стався обстріл. За словами Прокудіна, окупанти використали дрон для скидання вибухівки на автомобіль швидкої допомоги. В результаті постраждав водій, у якого була діагностована вибухова травма та контузія.

Фельдшерка не постраждала і обох їх евакуювали в безпечне місце. Крім того, до лікарні був госпіталізований 50-річний чоловік, який потрапив під ворожий обстріл. У нього виявили вибухову травму та поранення ноги. Медики продовжують обстеження потерпілого.

Відомо, що на тимчасово окупованому лівому березі Херсонської області “приліт” по місцю базування російських загарбників. Йдеться про населений пункт Малокаховка. Це сталось 1 червня 2024 року.