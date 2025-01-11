Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
“У Білицькому Добропільської громади чотири людини дістали поранення, пошкоджено два будинки, адмінбудівлю, інфраструктурний об’єкт і автівку”, — зазначив посадовець.
Разом з тим, “Суспільне Донбас” уточнює, що внаслідок обстрілу пошкоджена автозаправна станція. Також від удару згоріли припарковані автомобілі.
За даними прокуратури Донеччини, по місту Білицьке окупанти завдали ударів авіабомбами, попередньо “ФАБ-250”.
“Четверо чоловіків віком 40, 44 і 49 років дістали контузії, осколкові поранення, мінно-вибухові й черепно-мозкову травми. Їх доставлено до лікарні”, — йдеться у повідомленні.
У Костянтинівці, внаслідок обстрілів зі ствольної артилерії постраждали двоє жінок віком 50 та 67 років. У них діагностовано уламкові поранення та мінно-вибухові травми. Потерпілим надано медичну допомогу.
Також вранці росіяни обстріляли село Гришине Покровської громади — там загинув 78-річний чоловік. У самому Покровську протягом дня пошкоджено два будинки.
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