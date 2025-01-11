Вдень у суботу, 11 січня, російські війська вдарили по місту Білицьке Донецької області. Внаслідок влучання пошкоджені автозаправна станція, а також щонайменше два житлові будинки поблизу. Поранення отримали четверо людей.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

“У Білицькому Добропільської громади чотири людини дістали поранення, пошкоджено два будинки, адмінбудівлю, інфраструктурний об’єкт і автівку”, — зазначив посадовець.

Разом з тим, “Суспільне Донбас” уточнює, що внаслідок обстрілу пошкоджена автозаправна станція. Також від удару згоріли припарковані автомобілі.

За даними прокуратури Донеччини, по місту Білицьке окупанти завдали ударів авіабомбами, попередньо “ФАБ-250”.

“Четверо чоловіків віком 40, 44 і 49 років дістали контузії, осколкові поранення, мінно-вибухові й черепно-мозкову травми. Їх доставлено до лікарні”, — йдеться у повідомленні.

У Костянтинівці, внаслідок обстрілів зі ствольної артилерії постраждали двоє жінок віком 50 та 67 років. У них діагностовано уламкові поранення та мінно-вибухові травми. Потерпілим надано медичну допомогу.

Також вранці росіяни обстріляли село Гришине Покровської громади — там загинув 78-річний чоловік. У самому Покровську протягом дня пошкоджено два будинки.