У Львівській області внаслідок масованого ракетного удару росіян зафіксовано влучання в об’єкти критичної інфраструктури у двох районах.

Про це повідомили голова Львівської ОВА Максим Козицький та голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

“Під час ранкової тривоги, яка тривала з 06:12 по 08:12, ворог атакував Львівщину крилатими ракетами. Є влучання в два об’єкти критичної інфраструктури у Дрогобицькому та Стрийському районах”, — йдеться у повідомленні голови Львівської ОВА.

Козицький уточнив, на щастя, обійшлося без постраждалих, але з руйнуваннями. Попри атаку, системи життєзабезпечення області працюють у штатному режимі, відключень електроенергії не зафіксовано.

Також голова Львівської ОВА повідомив, у селі Скнилів Золочівського району Львівської області внаслідок падіння ракети було пошкоджено житловий будинок і господарську споруду. Жертв і постраждалих немає.

“Поруч з будинком утворилася вирва, діаметром 6 на 5 метрів та глибиною близько 2,5 метрів. На місце виїхали всі профільні служби”, — йдеться у повідомленні.

Голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук зазначила, що ціллю росіян також стали об’єкти критичної інфраструктури.