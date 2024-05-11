Про це повідомляють бійці підрозділу безпілотних авіаційних комплексів Сил оборони “Гострі картузи”.
“Пару слів про ситуацію на Харківщині. Росіяни зайняли декілька сіл, які знаходились майже на кордоні й були стратегічно важкі для їх утримання”, – йдеться у повідомленні.
Разом з тим військові зазначають, що нашу лінію оборони не було прорвано.
Наразі тривають бої менш активні ніж були вчора і ситуація повністю стабілізована, зауважили військові.
Додамо, що у спроможності захопити Харків сумніваються навіть російські пропагандисти. Зокрема, журналістка з РФ, воєнкор та пропагандистка Анастасія Кашеварова називає “диванними м’ясниками” тих, хто пише про взяття Харкова.
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