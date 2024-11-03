У ніч проти 3 листопада російські війська запустили по місту Шостка Сумської області вісім "шахедів". Внаслідок атаки є руйнування інфраструктурних об‘єктів. Постраждалих, за попередньою інформацією, немає.

Про це повідомив Шосткинський міський голова Микола Нога на сторінці у Facebook.

“Російський агресор 3.11.2024 року після опівночі завдав авіаційного удару по Шосткинській громаді вісьмома БпЛА. Зазнали руйнації інфраструктурні об‘єкти, школа, житлові будинки, гаражі, автомобілі”, — повідомив він.

Міський голова додав, що наразі проводяться аварійно відновлювальні роботи. За попередньою інформацією, жертв немає. Збитки, завдані авіаударами, уточнюються.

За даними Сумської ОВА, вночі та зранку росіяни здійснили 11 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Конотопська, Шосткинська громади.