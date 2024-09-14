Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

“Попередньо маємо інформацію про приліт по Холодногірському району. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється”, — написав він.

За його словами, російська армія атакувала місто КАБом. Цей допис на його сторінці у Telegram з’явився о 5 ранку. Через годину Терехов додав, що від обстрілу постраждав гаражний кооператив.

“На щастя – без поранених”, — додав він.

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