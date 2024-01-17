Російські війська вночі атакували Одесу ударними дронами. В результаті атаки є пошкодження цивільної житлової інфраструктури, а також нежитлової.

Про це повідомив голова Одеської ОДА Олег Кіпер. Станом на ранок кількість поранених збільшилася до трьох осіб. Так, 62-річний чоловік отримав осколкове поранення; жінка 1955 року народження та дівчина 1995 року народження отримали поранення. Медики надають необхідну допомогу.

Із пошкодженого будинку евакуйовано 130 цивільних осіб. За інформацією МВС, унаслідок атаки сталось загорання газової труби, легкових автомобілів, балконів та квартири.