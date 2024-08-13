Про це повідомив командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук.
Загалом уночі росіяни запустили по Україні:
- дві балістичні ракети “Іскандер-М”/KN-23 із Воронезької області;
- 38 БпЛА типу Shahed із районів Приморсько-Ахтарська та Курська у РФ.
До протиповітряного бою залучили мобільні вогневі групи Сил оборони України, авіацію, зенітні ракетні підрозділи та засоби РЕБ Повітряних Сил.
Всього збито 30 російських БпЛА у Миколаївській, Вінницькій, Сумській, Кіровоградській, Херсонській, Чернігівській, Дніпропетровській та Черкаській областях.
- Умєров закликав Міноборони Франції дозволити Україні завдавати ударів по об’єктах на російській території
- Німеччина дозволила Україні використовувати надану зброю на власний розсуд
- Генштаб: Від початку доби на фронті відбулося 80 бойових зіткнень