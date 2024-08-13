Про це повідомив командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук.

Загалом уночі росіяни запустили по Україні:

  • дві балістичні ракети “Іскандер-М”/KN-23 із Воронезької області;
  • 38 БпЛА типу Shahed із районів Приморсько-Ахтарська та Курська у РФ.

До протиповітряного бою залучили мобільні вогневі групи Сил оборони України, авіацію, зенітні ракетні підрозділи та засоби РЕБ Повітряних Сил.

Всього збито 30 російських БпЛА у Миколаївській, Вінницькій, Сумській, Кіровоградській, Херсонській, Чернігівській, Дніпропетровській та Черкаській областях.