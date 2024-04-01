Війська РФ у ніч на 1 квітня поцілили у будівлю пожежно-рятувального підрозділу на Харківщині.

Про це повідомляє ДСНС.

“Цієї ночі ворог завдав ударів по населеному пункту, що межує з країною-агресором. Одне з влучань прийшлось беспосередньо у будівлю пожежно-рятувального підрозділу“, – йдеться у повідомленні.

В результаті обстрілу третина будівлі пожежного депо була зруйнована. Крім того, пошкоджені вікна та ворота фасадної частини, внутрішні перегородки та двері будівлі

При цьому зауважується, що у момент обстрілу на чергуванні перебували шестеро рятувальників, на щастя, ніхто з них не постраждав.