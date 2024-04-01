Про це повідомляє ДСНС.
“Цієї ночі ворог завдав ударів по населеному пункту, що межує з країною-агресором. Одне з влучань прийшлось беспосередньо у будівлю пожежно-рятувального підрозділу“, – йдеться у повідомленні.
В результаті обстрілу третина будівлі пожежного депо була зруйнована. Крім того, пошкоджені вікна та ворота фасадної частини, внутрішні перегородки та двері будівлі
При цьому зауважується, що у момент обстрілу на чергуванні перебували шестеро рятувальників, на щастя, ніхто з них не постраждав.
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