Росіяни вперше вивели у Чорне море одразу 3 підводні човни

Про це повідомив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук у Facebook.

«Ворог вперше вивів в море одразу 3 підводних човни, які є носіями крилатих ракет. Фактично, це всі наявні в Азово-Чорноморському регіоні. Іноді чорноморський флот називають підводним. Тепер це правда», – йдеться у дописі.

Варто відзначити, що станом на 06:00 понеділка, 29 липня, РФ тримала у Чорному морі 2 кораблі, з яких 2 є носіями крилатих ракет «Калібр». Загальний залп становив до 8 ракет.

Раніше Плетенчук розповідав, що Росія з приходом нового командувача Військово-морського флоту змінила тактику у Чорному та Азовському морях.

Також відзначали, що країна-агресор вважає Азовське море безпечнішим для своїх суден, ніж Чорне через закриту Керченську протоку і наявність цивільних кораблів.