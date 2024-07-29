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Росіяни вперше вивели у Чорне море одразу 3 підводні човни

У понеділок, 29 липня, російські військові вперше вивели в море одразу три підводні човни. Вони є носіями крилатих ракет.

Понеділок, 29 липня 2024, 12:20

Про це повідомив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук у Facebook.

«Ворог вперше вивів в море одразу 3 підводних човни, які є носіями крилатих ракет. Фактично, це всі наявні в Азово-Чорноморському регіоні. Іноді чорноморський флот називають підводним. Тепер це правда», – йдеться у дописі.

Варто відзначити, що станом на 06:00 понеділка, 29 липня, РФ тримала у Чорному морі 2 кораблі, з яких 2 є носіями крилатих ракет «Калібр». Загальний залп становив до 8 ракет.

Раніше Плетенчук розповідав, що Росія з приходом нового командувача Військово-морського флоту змінила тактику у Чорному та Азовському морях.

Також відзначали, що країна-агресор вважає Азовське море безпечнішим для своїх суден, ніж Чорне через закриту Керченську протоку і наявність цивільних кораблів.

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Теги: ВМС ЗСУ, ворожі ракетоносії, Дмитро Плетенчук, російсько-українська війна

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