Про це повідомив американський Інститут вивчення війни (ISW).
Там цитують представників українського військового командування про те, що 16 лютого російські сили випустили 60 планувальних бомб по українських позиціях в Авдіївці.
Командувач Оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський нещодавно заявив, що російські війська 14 лютого завдали 73 авіаударів на Таврійському напрямку. Це, мовляв, є рекордною кількістю з початку року.
Прокремлівський військовий блогер Олександр Коц 17 лютого заявив, що російські війська за останні 48 годин нібито випустили 250 планувальних бомб тільки в одному районі Авдіївки.
Про що це свідчить?
російські джерела стверджують, що використання росіянами планувальних бомб дозволило російським силам подолати українську оборону в Авдіївці, а деякі російські військові блогери вказують, що рф має перевагу в повітрі в цьому районі.
За даними ISW, з початку 2023 року російські війська поступово збільшили використання планувальних бомб по всій лінії фронту. Водночас нещодавнє масове застосування планувальних бомб в Авдіївці було найбільш масштабним.
«Це перший випадок, коли російська авіація застосувала ці бомби в масштабі для забезпечення безпосередньої підтримки з повітря піхотним військам, які ведуть наступ», — наголосили аналітики.
І додали, що здатність росіян завдавати масових ударів протягом кількох днів на найактивнішій ділянці фронту свідчить про те, що ЗСУ не змогли відмовити їм у доступі до повітряного простору навколо Авдіївки, і російські сили, ймовірно, використали цю тимчасову локалізовану перевагу в повітрі для полегшення захоплення значної частини міста.