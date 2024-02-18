російсько-окупаційні війська, ймовірно, в останні дні своєї наступальної операції із захоплення Авдіївки вперше з початку повномасштабної війни встановили обмежену та локалізовану перевагу в повітрі та змогли надати наземним військам безпосередню підтримку.

Про це повідомив американський Інститут вивчення війни (ISW).

Там цитують представників українського військового командування про те, що 16 лютого російські сили випустили 60 планувальних бомб по українських позиціях в Авдіївці.

Командувач Оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський нещодавно заявив, що російські війська 14 лютого завдали 73 авіаударів на Таврійському напрямку. Це, мовляв, є рекордною кількістю з початку року.

Прокремлівський військовий блогер Олександр Коц 17 лютого заявив, що російські війська за останні 48 годин нібито випустили 250 планувальних бомб тільки в одному районі Авдіївки.

Про що це свідчить?

російські джерела стверджують, що використання росіянами планувальних бомб дозволило російським силам подолати українську оборону в Авдіївці, а деякі російські військові блогери вказують, що рф має перевагу в повітрі в цьому районі.

За даними ISW, з початку 2023 року російські війська поступово збільшили використання планувальних бомб по всій лінії фронту. Водночас нещодавнє масове застосування планувальних бомб в Авдіївці було найбільш масштабним.

«Це перший випадок, коли російська авіація застосувала ці бомби в масштабі для забезпечення безпосередньої підтримки з повітря піхотним військам, які ведуть наступ», — наголосили аналітики.

І додали, що здатність росіян завдавати масових ударів протягом кількох днів на найактивнішій ділянці фронту свідчить про те, що ЗСУ не змогли відмовити їм у доступі до повітряного простору навколо Авдіївки, і російські сили, ймовірно, використали цю тимчасову локалізовану перевагу в повітрі для полегшення захоплення значної частини міста.