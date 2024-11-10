Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
“Протягом дня росіяни тероризували Нікопольщину. Скеровували на район дрони-камікадзе та скидали боєприпас із БпЛА. Були також із важкої артилерії”, – йдеться у повідомленні очільника області.
За його інформацією, під ударами були Нікополь, Марганецька, Покровська та Мирівська громади. Там ворог пошкодив вісім приватних будинків та сім господарських будівель. Також внаслідок ударів потрощено авто, пошкоджено лінію електропередач та газогін. Минулося без постраждалих.
Нагадаємо, на Херсонщині окупанти продовжують дистанційно мінувати територію протипіхотними мінами-пелюстками. Найбільше страждають вулиці, парки та сквери, які знаходяться ближче до річки Дніпро.
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