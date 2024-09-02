У понеділок, 2 вересня російські війська обстріляли з артилерії Нікополь, що на Дніпропетровщині. Ворог випустив по місту з пів десятка снарядів.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram-каналі.

За його словами, спершу через артобстріл дістали поранення дві жінки. Стан 84-річної потерпілої медики оцінили як тяжкий. Також по медичну допомогу звернулася 59-річна мешканка.

Внаслідок ворожої атаки зайнялися двоповерховий приватний будинок і господарська споруда. Є й інші руйнування, зазначив Лисак.

Пізніше посадовець повідомив, що окрім потерпілих, про яких сповіщалось раніше, травми отримали ще двоє жінок 38 та 43 років.

“У місті пошкоджена інфраструктура. Внаслідок обстрілів виникло декілька займань. Скрізь вогонь приборкали. Пошкоджено дві приватні та п’ять садових будинків. Зачепило господарську споруду та лінію електропередач”, — додав Лисак.

Крім того, впродовж сьогоднішнього дня росіяни атакували Покровську та Марганецьку громади. За даними глави ОВА, жертв на цих територіях немає, а наслідки обстрілів з’ясовують фахівці.