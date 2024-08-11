Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін у Telegram-каналі.

“Другий ранок поспіль росіяни б’ють по Краматорську. Сьогодні — знову по інфраструктурному об’єкту. Наразі відомо про чотирьох поранених: 1 людина у важкому стані — її оперують, 2 отримали легкі поранення — їм надали необхідну медичну допомогу, ще 1 людина не потребує допомоги”, — йдеться у дописі.

Філашкін додав, що остаточну інформацію щодо обсягів руйнувань і кількості постраждалих буде встановлено пізніше.

Нагадаємо, за минулу добу, 10 серпня, російські окупанти 422 рази били по 14 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок атак загинув 68-річний чоловік, а 63-річна жінка отримала поранення.

Крім того, у ніч проти 11 серпня, російські війська здійснили ракетну атаку на Київську область. Падіння уламків ракети призвело до загибелі 35-річного чоловіка та його 4-річного сина. Ще троє людей тяжко травмовані.