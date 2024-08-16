Про це повідомляє The Moscow Times.

Згідно з опитуванням російського фонду «Громадська думка», станом на 11 серпня 25% росіян висловили обурення діями влади, що є найвищим рівнем невдоволення з липня 2023 року, коли відбувся заколот ПВК «Вагнер».

За тиждень частка росіян, незадоволених діями влади, зросла на 7%, що є рекордом з осені 2022 року. Втрата контролю над територіями в Курській області та повідомлення про жертви викликали зростання страху в суспільстві.

45% опитаних відзначили «тривожний» настрій, що є найвищим показником з жовтня 2023 року. Зростання тривожності на 12% за два тижні стало найзначнішим з моменту оголошення мобілізації.

У травні 2023 року ФГД зафіксував 11% сплеск стресу в суспільстві через атаки українських безпілотників на Москву. Незважаючи на зростання стресу, довіра росіян до Путіна зросла з 78% до 80%. Водночас рейтинг партії «Єдина Росія» знизився з 49% до 44%, що є найнижчим показником за останні 10 місяців.