Покровськ може спіткати доля Маріуполя, Бахмута та Авдіївки, і здається, що це лише питання часу. Російські війська вже близькі до того, щоб завдати вирішального удару по місту.

Про це повідомляє The Economist.

За версією видання, Покровськ є стратегічно важливим для України, а Росія розглядає його захоплення як ключовий крок для подальшого просування в напрямку Дніпра та Запоріжжя.

Сподівання на те, що несподіваний наступ на Курську область послабить російський тиск на Покровськ, не виправдалися, і російські сили лише почали швидше просуватися.

Видання процитувало бійця ЗСУ, котрий каже, що «росіяни все зрозуміли і не хапають наживку».

«Незважаючи на те, що Україна атакує Росію, вона програє іншу ключову битву», – наголосили у повідомленні.

Британське видання зазначає, що Покровськ опинився на межі окупації через низку передумов, зокрема відступ українських сил з Авдіївки в лютому та невдалу ротацію в Очеретиному в травні. Наразі російські війська знаходяться за 10 км від міста.

Основними причинами російського наступу українське командування називає дефіцит боєприпасів — противник використовує їх у десять разів більше, а також нову тактику, що включає невеликі атаки піхоти, планерні бомби та новітні засоби електронної боротьби. Однак, в основі проблем, схоже, лежить виснаження та труднощі з поповненням особового складу. За словами українських командирів, на покровському напрямку на одного українського солдата припадає чотири російських.

Несподіване мінівторгнення України на територію Росії спочатку підняло бойовий дух, але це тривало недовго. Росія перекинула війська з інших частин східного фронту, лише посилюючи тиск на Покровськ. Тим часом Україна направила спецпідрозділи до Курська, тоді як на покровському напрямку ситуацію намагаються стабілізувати неперевірені формування.

«Коли Покровськ розчавлять, як Маріуполь, Бахмут і Авдіївку, здається лише питанням часу», – підсумували у виданні The Economist.