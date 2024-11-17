Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
За минулу добу втрати противника орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 720 880 (+1 640 за добу) осіб,
- танків ‒ 9 350 (+12) од,
- бойових броньованих машин ‒ 19 021 (+27) од,
- артилерійських систем – 20 556 (+36) од,
- РСЗВ – 1252 од,
- засоби ППО / ‒ 999 од,
- літаків – 369 од,
- гелікоптерів – 329 од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 18 974 (+60),
- крилаті ракети ‒ 2 641,
- кораблі /катери ‒ 28 од,
- підводні човни – 1 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн 29 321 (+85) од,
- спеціальна техніка ‒ 3 653 (+2).
Нагадаємо, за даними міністра оборони Великої Британії Джона Гілі, у жовтні середньодобові втрати Росії на війні в Україні досягли нового максимуму – 1 354 особи за добу. Загалом впродовж минулого місяця росіяни втратили у боях 41 980 осіб.
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