Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

За минулу добу втрати противника орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 720 880 (+1 640 за добу) осіб,
  • танків ‒ 9 350 (+12) од,
  • бойових броньованих машин  ‒ 19 021 (+27) од,
  • артилерійських систем  – 20 556 (+36)  од,
  • РСЗВ – 1252 од,
  • засоби ППО / ‒ 999 од,
  • літаків – 369 од,
  • гелікоптерів – 329 од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 18 974 (+60),
  • крилаті ракети ‒ 2 641,
  • кораблі /катери  ‒ 28 од,
  • підводні човни  – 1 од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн  29 321 (+85) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3 653 (+2).

Нагадаємо, за даними міністра оборони Великої Британії Джона Гілі, у жовтні середньодобові втрати Росії на війні в Україні досягли нового максимуму 1 354 особи за добу. Загалом впродовж минулого місяця росіяни втратили у боях 41 980 осіб.