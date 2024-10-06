Про це повідомили в Генштабі
За його інформацією, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.10.24 орієнтовно склали:
– особового складу +1250 осіб
– танків +3 од
– бойових броньованих машин +21 од
– артилерійських систем +55 од
– БПЛА оперативно-тактичного рівня +49
– автомобільної техніки та автоцистерн +101 од
– спеціальна техніка+19
- Окупанти вночі атакували Київ безпілотниками, всі вони збиті
- Росіяни намагаються створити умови для напівоточення Селидового
- Стратегія України на Донбасі: повільно відступати та максимізувати втрати Росії, — NYT