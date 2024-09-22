Про повідомив це командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Павлюк.
“За тиждень з 15 по 22 вересня 2024 року втрати противника склали близько 8620 осіб особового складу”, — написав він.
За його словами, суттєвих втрат зазнали озброєння / військова техніка російських військ:
– 88 танків
– 159 бойових броньованих машин
– 224 артилерійських системи
– 9 РСЗВ
– 2 установки ППО
– 339 одиниць автотехніки
– 60 одиниць спецтехніки
Окрім цього, нашими захисниками знищено щонайменше 3 ворожих ракети та 394 БпЛА ОТР.
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