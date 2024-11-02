Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram-каналі.
За даними місцевих пабліків, вибух пролунав близько 16:30. Тривога в області почалася приблизно за 10 хвилин до цього, а відбій оголосили близько 17:00.
За інформацією Лисака, двох дітей, які отримали поранення під час ракетного удару по Дніпровському району, госпіталізували.
У дівчинки восьми років є осколкові ураження обличчя, у 15-річного хлопця – обох гомілок. Вони у задовільному стані. Також у лікарні знаходиться й 83-річна жінка. Вона у важкому стані. У неї травмована нога.
“Решті потерпілих допомогу надали на місці, оговтуватися будуть вдома. Загалом через російську атаку постраждали вісім людей”, – зазначив чиновник.
Також він повідомив, що протягом дня російська армія обстрілювала Нікопольщину з артилерії та била дронами-камікадзе. Гучно було в Нікополі, Покровській, Марганецькій, Мирівській, Червоногригорівській громадах.
“Пошкоджені промислове підприємство, 11 приватних будинків, 3 господарські споруди, вантажівка, газогін та лінії електропередач. Загиблих і постраждалих немає”, – проінформував Лисак.
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