У суботу, 2 листопада, у Дніпровському районі пролунав вибух. За попередньою інформацією, російські війська атакувала інфраструктуру.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram-каналі.

За даними місцевих пабліків, вибух пролунав близько 16:30. Тривога в області почалася приблизно за 10 хвилин до цього, а відбій оголосили близько 17:00.

За інформацією Лисака, двох дітей, які отримали поранення під час ракетного удару по Дніпровському району, госпіталізували.

У дівчинки восьми років є осколкові ураження обличчя, у 15-річного хлопця – обох гомілок. Вони у задовільному стані. Також у лікарні знаходиться й 83-річна жінка. Вона у важкому стані. У неї травмована нога.

“Решті потерпілих допомогу надали на місці, оговтуватися будуть вдома. Загалом через російську атаку постраждали вісім людей”, – зазначив чиновник.

Також він повідомив, що протягом дня російська армія обстрілювала Нікопольщину з артилерії та била дронами-камікадзе. Гучно було в Нікополі, Покровській, Марганецькій, Мирівській, Червоногригорівській громадах.

“Пошкоджені промислове підприємство, 11 приватних будинків, 3 господарські споруди, вантажівка, газогін та лінії електропередач. Загиблих і постраждалих немає”, – проінформував Лисак.