Російські війська активізували діяльність на закинутій військовій частині "Городок-7" поблизу Євпаторії, яку не використовували з часів окупації Криму. Окупанти маскують бронетехніку в старих військових об'єктах, намагаючись уникнути ударів Сил оборони України.

Про це повідомляє рух “АТЕШ”.

За інформацією агентів, що здійснюють розвідку складів техніки поблизу Новоозерного, на території колишньої бази було виявлено значну кількість замаскованої бронетехніки, включаючи БТРи та вантажівки КамАЗ.

“Наші агенти зафіксували на об’єкті велику кількість замаскованої бронетехніки”, – зазначили в повідомленні.

Щоб знизити ризики від можливих ударів ЗСУ, російські окупанти переміщують техніку з основних складів і розосереджують її по всьому району. Також вони встановлюють обігріті намети для особового складу.

З метою дезінформації українських військових, окупанти розставляють стару військову техніку на видних місцях вздовж доріг та у полях. Проте завдяки роботі розвідників Сили оборони отримають точні дані про актуальне розташування техніки противника.