Про це повідомляє Радіо Свобода.

Авторство ролика не вказано.

У сюжеті ролика Санта-Клаус у санях, запряжених оленями, летить над новорічною Москвою, в руці у нього банка “Кока-коли”, в санях – ракети з емблемами НАТО. Санта із сильним акцентом каже: “Привіт, росіяни, ось ваші подарунки!”. У наступному кадрі молодий боєць ППО збиває упряжку ракетою. Поруч із ним сидить персонаж у костюмі Діда Мороза, який заявляє: “Правильно, не потрібно нічого іноземного в нашому небі”.

Багато користувачів соцмереж провели зв’язок між змістом ролика і катастрофою літака авіакомпанії Azerbaijan Airlines, що летів у Грозний 25 грудня, коли загинули 38 людей. Українська розвідка вважає, що літак був обстріляний російськими ППО.