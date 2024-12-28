Про це повідомляє Радіо Свобода.
Авторство ролика не вказано.
У сюжеті ролика Санта-Клаус у санях, запряжених оленями, летить над новорічною Москвою, в руці у нього банка “Кока-коли”, в санях – ракети з емблемами НАТО. Санта із сильним акцентом каже: “Привіт, росіяни, ось ваші подарунки!”. У наступному кадрі молодий боєць ППО збиває упряжку ракетою. Поруч із ним сидить персонаж у костюмі Діда Мороза, який заявляє: “Правильно, не потрібно нічого іноземного в нашому небі”.
Багато користувачів соцмереж провели зв’язок між змістом ролика і катастрофою літака авіакомпанії Azerbaijan Airlines, що летів у Грозний 25 грудня, коли загинули 38 людей. Українська розвідка вважає, що літак був обстріляний російськими ППО.
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