Російська влада на тимчасово окупованій території Луганської області не планує відновлювати місто Новодружеськ, бо "це недоцільно". Це стало приводом для вивезення з міста майна українців, які залишили свої будинки.

Про це повідомив начальник Луганської ОВА Артем Лисогор.

За його словами, місто потрапило до переліку населених пунктів, яких не торкнеться анонсоване російською окупаційною владою “відновлення”.

“Із цих міст війська РФ вивозять все, що сподобається. Їм байдуже, евакуювався господар чи ні – причини для націоналізації майна знайдуть. Нічого гарного від них не чекають у Новодружеську, що поряд із Лисичанськом”, — розповів Лисогор.

Також посадовець зазначив, що там вже понад два роки відсутнє постачання електрики та води та не проводиться жодних відновлювальних робіт.

“Залишки майна українців забирає чергова хвиля російських військових”, — додав очільник ОВА.