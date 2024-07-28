Про це повідомив начальник Луганської ОВА Артем Лисогор.
За його словами, місто потрапило до переліку населених пунктів, яких не торкнеться анонсоване російською окупаційною владою “відновлення”.
“Із цих міст війська РФ вивозять все, що сподобається. Їм байдуже, евакуювався господар чи ні – причини для націоналізації майна знайдуть. Нічого гарного від них не чекають у Новодружеську, що поряд із Лисичанськом”, — розповів Лисогор.
Також посадовець зазначив, що там вже понад два роки відсутнє постачання електрики та води та не проводиться жодних відновлювальних робіт.
“Залишки майна українців забирає чергова хвиля російських військових”, — додав очільник ОВА.
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