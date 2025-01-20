Розв'язана Росією повномасштабна війна проти України негативно вплинула на життя майже половини громадян РФ.

За даними соціологічного опитування Інституту соціально-політичних досліджень РАН, проведеного у квітні 2024 року, 47,6% респондентів визнали, що їхнє життя стало гіршим через війну.

Майже чверть опитаних (23%) зазначили, що їхнє фізичне або психічне здоров’я погіршилося. У 12,4% учасників опитування зросли поточні витрати, а 4,3% повідомили про загибель або поранення родичів чи друзів, які брали участь у бойових діях.

2,8% респондентів зіткнулися з проблемами на роботі, ще стільки ж – зі зникненням звичних імпортних товарів. У 2,3% учасників опитування погіршилися сімейні стосунки через різницю у поглядах на війну.

Лише 29,2% заявили, що війна ніяк не вплинула на їхнє життя. Водночас 9,6% опитаних зазначили, що їхні родичі чи друзі беруть участь у бойових діях, а 2,3% висловили занепокоєння через ризик мобілізації.