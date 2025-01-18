Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

“Сьогодні вдень окупаційна армія вдарила по населеному пункту з міномета. Внаслідок обстрілу поранення, несумісні з життям, дістали 68-річна жінка та чоловік 1972 року народження”, — написав він.