Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

“Сьогодні вдень окупаційна армія вдарила по населеному пункту з міномета. Внаслідок обстрілу поранення, несумісні з життям, дістали 68-річна жінка та чоловік 1972 року народження”, — написав він.

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