За минулу добу, 14 вересня, російські загарбники атакували Запорізьку область 275 разів, використовуючи авіацію, безпілотники, РСЗВ та артилерію. Внаслідок ворожих обстрілів загинули троє чоловіків віком 41, 59 та 61 років. Також є пошкодження житлових будинків та інфраструктури області.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram-каналі.

За його даними, окупанти здійснили дев’ять авіаударів по Лобковому, П’ятихатках, Гуляйполю, Рівнопіллю, Верхній Терсі та Малинівці. Населені пункти Роботине та Гуляйполе також потрапили під п’ять обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Ще 120 артилерійських ударів були завдані по Гуляйполю, Новоандріївці, Роботиному, Малій Токмачці, Малинівці, Левадному та Новопавлівці.

Крім того, 141 безпілотник різних модифікацій атакував Гуляйполе, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Левадне та Малинівку.

“Надійшло 15 повідомлень про руйнування житлових будинків та об’єктів інфраструктури”, – додав Федоров.