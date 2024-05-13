Про це повідомляє начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

“Ворог завдав 5 авіаційних ударів по Оріхову та Малій Токмачці. 178 БпЛА різної модифікації атакували Червонодніпровку, Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку, Новоандріївку. 7 обстрілів з РСЗВ накрили Малу Токмачку та Роботине”, — зазначив він.

209 разів здійснено артобстріли на території міст і сіл, таких як Гуляйпілля, Новоандріївка, Мала Токмачка, Роботине, Вербове, Левадне та Малинівка.

Отримано два повідомлення про пошкодження житла, проте цивільні особи не постраждали.