Про це повідомляє начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
“Ворог завдав 5 авіаційних ударів по Оріхову та Малій Токмачці. 178 БпЛА різної модифікації атакували Червонодніпровку, Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку, Новоандріївку. 7 обстрілів з РСЗВ накрили Малу Токмачку та Роботине”, — зазначив він.
209 разів здійснено артобстріли на території міст і сіл, таких як Гуляйпілля, Новоандріївка, Мала Токмачка, Роботине, Вербове, Левадне та Малинівка.
Отримано два повідомлення про пошкодження житла, проте цивільні особи не постраждали.
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