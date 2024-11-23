Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram-каналі.

Він зазначив, що російські війська здійснили 15 авіаційних ударів по Запоріжжю, Таврійському, Степногірську, Лукʼянівському, Малій Токмачці та Новопавлівці.

Ще десять обстрілів противник зробив з РСЗВ, накривши Лобкове, Оріхів, Щербаки, Малу Токмачку та Новодарівку.

Також противник завдав 185 артобстрілів по території Лобкового, Гуляйполя, Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Білогір’я та Новодарівки.

Крім того, 233 БпЛА різної модифікації атакували Біленьке, Приморське, Лобкове, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір’я та Новодарівку.

Федоров додав, що внаслідок ворожого авіаудару по Запорізькому району загинув 55-річний чоловік, а через атаку росіян на Запоріжжя дістав поранення 11-річний хлопчик.

“Надійшло 28 повідомлень про руйнування житлових будинків та об’єктів інфраструктури”, – зазначив Федоров.