Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram-каналі.

Він зазначив, що російські війська здійснили вісім авіаційних ударів по Гуляйполю та Новоандріївці.

Ще 22 обстріли противник зробив з РСЗВ, накривши Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку та Новодарівку.

Також противник завдав 241 артобстріл по території Лобкового, Гуляйполя, Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Білогір’я та Новодарівка.

Крім того, 247 БпЛА різної модифікації атакували Біленьке, Лобкове, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір’я та Новодарівку.

“Надійшло п’ять повідомлень про руйнування житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали”, – додав Федоров.