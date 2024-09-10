Про це у Фейсбуці повідомив голова Донецької обласної державної адміністрації Вадим Філішкін.
За 9 вересня росіяни вбили трьох жителів Донеччини – у Гірнику, Щуровому і Клебан-Бику. Ще п’ятеро людей дістали поранення, зазначив він.
Як наголосив Філашкін, загальна кількість жертв російської армії на Донеччині (2736 вбитих і 5993 поранених) подана без урахування Маріуполя та Волновахи.
Як повідомлялося, вночі 9 вересня до Кіровоградської області прибув черговий потяг із Покровська Донецької області, яким евакуювали 140 людей.
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