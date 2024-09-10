Російські війська за минулу добу, 9 вересня, вбили трьох жителів Донецької області і ще п'ятьом людям завдали поранень.

Про це у Фейсбуці повідомив голова Донецької обласної державної адміністрації Вадим Філішкін.

За 9 вересня росіяни вбили трьох жителів Донеччини – у Гірнику, Щуровому і Клебан-Бику. Ще п’ятеро людей дістали поранення, зазначив він.

Як наголосив Філашкін, загальна кількість жертв російської армії на Донеччині (2736 вбитих і 5993 поранених) подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

Як повідомлялося, вночі 9 вересня до Кіровоградської області прибув черговий потяг із Покровська Донецької області, яким евакуювали 140 людей.