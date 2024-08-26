Вранці 26 серпня безпілотники атакували Саратовську область. Влада РФ повідомляє про влучання в багатоповерхівку, яка знаходиться за 12 кілометрів від військового аеродрому, де базуються Ту-95.

Про це повідомляють росЗМІ, а також губернатор Саратівської області Роман Бусаргін.

За даними росЗМІ, перші вибухи пролунали в Саратові близько 6:10 за місцевим часом, ще одна серія пролунала приблизно через 15 хвилин.

Зазначається, що нібито внаслідок падіння уламків у Саратові постраждав будинок у ЖК “Волга Скай” — пошкоджено обшивку будівлі та вибито скло на трьох поверхах.

Варто додати, що від будинку до військової частини та військового аеродрому в Енгельсі — 12 кілометрів. На ньому, як відомо, базуються російські бомбардувальники Ту-95.

За даними місцевих телеграм-каналів, в Енгельсі уламки пошкодили дах будинку на вулиці Пушкіна та верхній поверх будівлі. Також уламками посікло понад 10 машин. Про постраждалих не повідомляється.